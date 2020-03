Αθλητικά

Τέλος ο Παράσχος από την Ξάνθη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και η διοίκηση της ακριτικής ΠΑΕ αποφάσισε να βάλει τέλος στην συνεργασία.

Ο Γιώργος Παράσχος απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Ξάνθης.



Τα τελευταία αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα και η διοίκηση της ακριτικής ΠΑΕ θα ανακοινώσει σήμερα την απομάκρυνση του από τον πάγκο της ομάδας.



O 67χρονος προπονητής είχε αναλάβει τη Ξάνθη, στις αρχές Δεκεμβρίου, και σε 15 αναμετρήσεις είχε μόλις δύο νίκες μετρώντας οκτώ ήττες και πέντε ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και κύπελλο.