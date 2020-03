Συνταγές

Καζαρέτσε από ρεβύθια με καλαμαράκια και κολοκυθάκια από τον Βασίλη Καλλίδη

Μια ιδιαίτερη συνταγή, που ενδείκνυται και για όσους νηστεύουν, ετοιμάζει και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”.