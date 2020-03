Life

“Ενώπιος Ενωπίω” ο Σπύρος Παπαδόπουλος με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξεχωριστή εξομολόγηση καρδιάς του ηθοποιού και παρουσιαστή για την προσωπική ζωή, την οικογένεια και την καλλιτεχνική διαδρομή του.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρεται στα δύσκολα παιδικά του χρόνια.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλάει, επίσης, για τις συμπτώσεις που τον έφεραν στη θεατρική σκηνή, τις πρώτες του δουλειές στην τηλεόραση, τις γυναίκες της ζωής του και τη σχέση με τον γιο του.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

