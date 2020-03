Life

YFSF: ο μεγάλος νικητής και οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν (βίντεο)

Οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες μας χάρισαν ξανά κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar»!

Με πολλές εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις το «Your Face Sounds Familiar» εντυπωσίασε και αυτή την Κυριακή, 8 Μαρτίου, μεταμορφώνοντας ακόμα ένα βράδυ μας!

Η σταθερή αξία του «Your Face Sounds Familiar», η οικοδέσποινα Μαρία Μπεκατώρου, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Γιώργος Μαζωνάκης, Δημήτρης Σταρόβας, Αλέξης Γεωργούλης και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και οι δέκα ταλαντούχοι παίκτες μας χάρισαν ξανά κορυφαίες στιγμές απόλαυσης, συγκίνησης και γέλιου στο υπερσύγχρονο πλατό του «Your Face Sounds Familiar» με ένα… buzzer πιο απρόβλεπτο από ποτέ.

Ο Στέφανος Μουαγκιέ μεταμορφώθηκε σε Bobby Brown και κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού αλλά και των κριτών!

Η Ευριδίκη σε ρόλο έκπληξη τραγούδησε μοναδικά το "Gimme Chocolate" των Baby Metal ξεσηκώνοντας το κοινό!

Η Τάνια Μπρεάζου μεταμορφώθηκε σε Χρήστο Μάστορα, τραγουδώντας μια μεγάλη του επιτυχία!

Ο Γιώργος Χρανιώτης υποδύθηκε την μεγάλη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου Μάρθα Καραγιάννη!

Ο Νικόλας Ραπτάκης σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς ανέλαβε το ρόλο της Mariah Carey!

Τον ράπερ FY, όπως τραγούδησε το “Δε με θέλουν” στο MadWalk, ερμήνευσε ο Λάμπης Λιβιεράτος στο νέο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar.

The Cranberries και το πασίγνωστο Zombie ήταν η μίμηση της Μαρίας Ανδρούτσου, η οποία δήλωσε ότι ενθουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή.

Η Δανάη Λουκάκη ξεσήκωσε τους πάντες ως Νατάσα Μποφίλιου.

Ο Ηλίας Μπογδάνος τραγούδησε Red Hot Chili Peppers κερδίζοντας το χειροκρότημα κοινού και κριτών!

Η Ευρυδίκη κατόρθωσε να βγει νικήτρια της βραδιάς καθώς με τρόπο μοναδικό τραγούδησε γιαπωνέζικο μέταλ και μάλιστα στην ίδια γλώσσα.