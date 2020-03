Αθλητικά

Νικολαϊδης στον ΑΝΤ1: Μαθαίνουμε να ζούμε με τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνής πολίστας που αγωνίζεται στην Ιταλία, μίλησε για τη δύσκολη καθημερινότητα του, στη Μπρέσια, η οποία έχει “χτυπηθεί” και αυτή από τον κορονοϊό.