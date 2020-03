Πολιτική

Κορονοϊός: Τι ζήτησε ο Μητσοτάκης από τους ηγέτες της ΕΕ στην τηλεδιάσκεψη

Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν το απόγευμα της Τρίτης, μέσω τηλεδιάσκεψης, με αντικείμενο τη ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού.

Κατά την παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος υγείας των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε μέσα και προσωπικό.

Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ανάληψης οικονομικών μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας και την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας που πλήττεται.

Το κόστος των μέτρων αυτών, τόνισε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να εξαιρεθεί από τους δημοσιονομικούς στόχους των κρατών-μελών, όπως προβλέπονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, όπως η Ελλάδα.

«Είναι απόλυτη προτεραιότητα η προστασία της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο χρειαζόμαστε δημοσιονομικό χώρο για να προστατέψουμε όσους πλήττονται», τόνισε εμφατικά.

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προμήθεια ειδών προστασίας (π.χ. μάσκες) και αντιμετώπισης (π.χ. αναπνευστήρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο) και μετά την κατανομή τους ανάλογα με τις ανάγκες στα κράτη-μέλη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη.