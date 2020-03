Κοινωνία

Μητροπολίτης Λαγκαδά στον ΑΝΤ1: κανείς δεν ασθένησε από κατάλυση Θείας Κοινωνίας (βίντεο)

Ο Μητροπολίτης Ιωάννης ζήτησε από τους επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο της Θείας Κοινωνίας σε νοσοκομεία λοιμωδών νόσων και λεπροκομεία!

Ατυχή χαρακτήρισε τη συζήτηση για περιορισμό του εκκλησιασμού εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού στη χώρα μας, ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννης.

Μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι επί 2.000 χρόνια δεν έχει καταγραφεί ποτέ περίπτωση μετάδοσης νοσημάτων μέσω του εκκλησιασμού ή της Θείας Κοινωνίας.

«Δίνουμε σώμα και αίμα Χριστού και όχι σάλια, για να πούμε ότι μέσα από το σάλιο θα μεταδοθεί κάτι» είπε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης, ζητώντας παράλληλα από τους επιστήμονες να μελετήσουν το φαινόμενο της Θείας Κοινωνίας σε νοσοκομεία λοιμωδών νόσων, λεπροκομεία κτλ.

«Οι επιστήμονες να μας βρουν μια περίπτωση ιερέως που ασθένησε μετά από κατάλυση Θείας Κοινωνίας, σε χώρους όπου οι νοσηλευόμενοι ήταν νοσούντες» ζήτησε ο ίδιος.

Συνέστησε ωστόσο σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και σε όλους τους πιστούς, να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα που συνιστούν οι υπεύθυνοι για την Υγεία.