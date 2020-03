Τοπικά Νέα

Πανδημία ο κορονοϊός, σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε "πανδημία" τον κορονοϊό

Ως πανδημία (από τις ελληνικές λέξεις παν (όλος) και δήμος (πληθυσμός), περιγράφεται η επιδημία λοιμωδών ασθενειών που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς σε μια μεγάλη περιοχή και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού. Μια επιδημική ασθένεια που παραμένει σταθερή όσον αφορά τον αριθμό ανθρώπων που αρρωσταίνουν δεν θεωρείται πανδημία.

Στην διάρκεια της Ιστορίας έχουν παρατηρηθεί πολλές πανδημίες, όπως ευλογιάς, φυματίωσης και πανώλης. Πιο προσφάτες πανδημίες αποτελούν η πανδημία του HIV και οι πανδημίες γρίπης του 1918 και του 2009.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δημιουργήσει μια εξαβάθμια κατάταξη που περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ένας νέος ιός, κινείται από τις πρώτες λοιμώξεις στον άνθρωπο σε μια πανδημία.

