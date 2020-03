Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: “Συναγερμός” στα κινητά τηλέφωνα από την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας

Σείστηκαν από τις “σειρήνες” τα κινητά των πολιτών, με το μήνυμα έκτακτης ανάγκης.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα έκτακτης προειδοποίησης για τον κορονοϊό στα κινητά τηλέφωνα.

Το μήνυμα έγραφε:

Οδηγίες για κορονοϊό

Ευπαθείς ομάδες: Μείνετε σπίτι όσο γίνεται περισσότερο

Γενικός πληθυσμός: Μείνετε σπίτι με το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης. Αν έχετε συμπτώματα, μιλήστε με γιατρό πριν πάτε νοσοκομείο. Τηρείτε κανόνες υγιεινής. Μην βάζετε εσάς και άλλους σε κίνδυνο.

Πρέπει να σημειωθεί πως το μήνυμα ήταν γραμμένο και στα αγγλικά.