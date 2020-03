Life

Κορονοϊός: Θετική στον ιό η Χριστίνα Μπόμπα

Το ανακοίνωσε η ίδια στο Instagram. Σε καραντίνα μαζί με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη.

Η Χριστίνα Μπόμπα ανακοίνωσε μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Instagram πώς είναι θετική στον ιό.

«Αισθάνθηκα την ανάγκη να σας πω ότι έχω και εγώ κορωνοϊό. Μόλις μάθαμε τα νέα, σε λίγο θα πιάσουμε και οι δύο από ένα δωμάτιο για να μειώσουμε τις πιθανότητες να τον κολλήσω» σημειώνει στο μήνυμά της στο Instagram η Χριστίνα Μπόμπα, που στο βίντεο έχει πλάι της και τον Σάκη Τανιμανίδη.

«Θεωρώ πολύ σημαντικό όσοι έχουν κορωνοϊό να βγαίνουν να το λένε, να προστατεύουν τους γύρω τους, να προστατεύουν τις ευπαθείς ομάδες. Γι’ αυτό το λόγο μπαίνουμε και οι δύο σε καραντίνα. Ο Σάκης θα επανεξεταστεί σε μία εβδομάδα» είπε μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μπόμπα.