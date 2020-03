Υγεία - Περιβάλλον

Αντιπρόεδρος ΕΟΔΥ στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: τον επόμενο μήνα η κορύφωση (βίντεο)

Ο Γ.Παναγιωτακόπουλος εξήγησε τι πήγε στραβά στην Ιταλία και η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου και τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα.