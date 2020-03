Οικονομία

Κατέρρευσε η Γουόλ Στριτ λόγω κορονοϊού

Πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ από το κραχ του 1987.

"Μαύρη Πέμπτη" για το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Κατέρρευσε η Γουολ Στριτ, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση του μετά το κραχ του Οκτωβρίου του 1987, όταν έχασε το 22% της αξίας του.

Μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένου πανικού και ανασφάλειας που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, η πτώση αυτή φαίνεται να αποτυπώνει τον αντίκτυπό της στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα στο κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Dow Jones κατέρρευσε κατά 9,99%, κλείνοντας στις 21.200,47 μονάδες, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 9,43% στις 7.201,80 μονάδες και ο S&P 500 βυθίστηκε κατά 9,51% στις 2.480,73 μονάδες.