Κορονοϊός: Αυστηρά μέτρα και εκκλήσεις για σύνεση

Ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες αναστέλλονται σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστσσίας ανακοίνωσε επιπρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού σύμφωνα με τα οποία αναστέλλονται οι ακόλουθες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα (αναγράφεται ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας – ΚΑΔ):

Δραστηριότητες κάθε είδους υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 5610), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621).

Δραστηριότητες κάθε είδους παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.) (ΚΑΔ 5630), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά.

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914).

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004).

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101).

Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κτλ.) (ΚΑΔ 9200), εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων πλανόδιου πωλητή, υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση.

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311).

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312), με εξαίρεση αθλητών και ομάδων που είναι σε στάδιο προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς αγώνες.

Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313).

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα κτλ.) (ΚΑΔ 9321).

Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας: Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04), Υπηρεσίες παιδότοπου (ΚΑΔ 93.29.19.05), Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ) (ΚΑΔ 93.29.19.06), Άλλες υπηρεσίες θεάματος (ΚΑΔ 93.29.2).

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602).

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία (ΚΑΔ 9604).

Οι ακόλουθες άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών: Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96.09.19.09), υπηρεσίες ιερόδουλου (ΚΑΔ 96.09.19.12), υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96.09.19.17).

Η δραστηριότητα όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops?in?a?shop), βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά χωριά, με εξαίρεση τα υπερκαταστήματα τροφίμων σούπερ μάρκετ.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστσσίας δίνει και μια γενική οδηγία: Σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης κοινού τα καταστήματα να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο προφύλαξης ώστε να μην δημιουργούνται ουρές άνω των πέντε (5) ατόμων.