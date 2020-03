Πολιτική

Κοντοζαμάνης στον ΑΝΤ1: είμαστε έτοιμοι και για τα επόμενα μέτρα

Τι είπε ο Υφυπουργός Υγείας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τους γιατρούς και τους άλλους επαγγελματίες υγείας και ποιο μήνυμα στέλνει σε όλους τους πολίτες.

«Έχουμε πει ότι εφόσον απαιτείται, καθώς έχουμε διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα, θα παίρνουμε όσα μέτρα χρειάζονται», τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε, απαντώντας στον Νίκο Ρογκάκο και τον Παναγιώτη Στάθη, «Η μάχη θα κριθεί στην τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας, αυτό είναι που τονίζουν όλοι».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, εφόσον έχουμε συμπτώματα. Πρέπει να μείνουμε σπίτι για να διαφυλαχθούν άλλοι ασθενείς και δη αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και να προστατευθεί το προσωπικό των νοσοκομείων, το οποίο είναι απαραίτητο ειδικά σε αυτήν την συγκυρία», τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας.

Όπως τόνισε αναφορικά με το ιατρικό προσωπικό, «με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίνεται παράταση σε επικουρικούς ιατρούς οι συμβάσεις των οποίων βρίσκονται στην λήξη τους, ενώ οι νέοι εργαζόμενοι στην Υγεία που θα προσληφθούν τις επόμενες ημέρες, θα είναι άμεσα διαθέσιμοι στο σύστημα υγείας»

Καταλήγοντας, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, τόνισε ότι «η προσπάθεια μας είναι να μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό την εξάπλωση του κορονοϊού στην κοινότητα».