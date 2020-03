Κοινωνία

Κορονοϊός: Απολύμανση στις παιδικές χαρές στον Άλιμο (βίντεο)

Το μήνυμα του Δημάρχου Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.