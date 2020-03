Κοινωνία

Ηλικιωμένη κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Τραγική κατάληξη για την άτυχη γυναίκα. Την βρήκαν νεκροί οι πυροσβέστες

(εικόνα αρχείου)

Ηλικιωμένη γυναίκα, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου χωρίς τις αισθήσεις της, από πυροσβέστες, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, στο διαμέρισμά της, στην οδό Άστρους, στον Κολωνό.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε, λίγο πριν από τις 9:00, σε υπνοδωμάτιο, ενώ το σώμα της γυναίκας φέρει εγκαύματα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.