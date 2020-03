Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα μέτρα για σούπερ μάρκετ και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

(εικόνα αρχείου)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η ημερήσια σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξέλιξη της εξάπλωσης του κορονοϊού και την υλοποίηση των μέτρων αντιμετώπισής του.

Στη σύσκεψη μετείχαν, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Ελένη Σουρανή και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, "στη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτίμηση της εφαρμογής από τους πολίτες, των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί, και τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση τους, ώστε να αποφεύγουν το συνωστισμό και να τηρούν τις αποστάσεις σε χώρους, των οποίων δεν έχει διακοπεί η λειτουργία όπως τα super markets και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που πρέπει να λειτουργούν με το 50% των επιβατών.

Σταματούν επίσης, όσες πτήσεις λειτουργούν ακόμη, από και προς την Ιταλία. Ζητήθηκε η αυστηροποίηση των ελέγχων για εκείνους που παραβιάζουν το νόμο δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά.



Στη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε η αύξηση του προσωπικού της υπηρεσίας 1135, έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει σε διμερές κρατικό επίπεδο για την προμήθεια πρόσθετου ιατρικού υλικού και συζητήθηκε ο καλύτερος συντονισμός με τους δήμους για την λειτουργία του προγράμματος 'Βοήθεια στο Σπίτι" προκειμένου να παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες στους ηλικιωμένους.

Συζητήθηκε επίσης η πορεία ενίσχυσης του συστήματος Υγείας με γιατρούς και νοσηλευτές. Μέχρι σήμερα έχουν προσληφθεί 248 γιατροί και νοσηλευτές, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία πρόσληψης άλλοι 929 οι οποίοι θα βρίσκονται στις θέσεις τους εντός της ερχόμενης εβδομάδας.



Σε καθημερινή βάση, ξεκινώντας από αύριο, θα γίνεται στις 18.00 ενημέρωση των πολιτών από τον Καθηγητή Λοιμωξιολογίας Σωτήρη Τσιόδρα και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά."