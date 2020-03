Οικονομία

ΙΕΛΚΑ για κορονοϊό: Aνησυχία αλλά όχι πανικός από τους καταναλωτές για τις αγορές τροφίμων

Έρευνα του Ινστιτούτου την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου 2020 για τις καταναλωτικές συνήθειες λόγω COVID-19...

Σαφή ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, αλλά όχι πανικό διαπιστώνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών κατόπιν έρευνας που πραγματοποίησε σε δείγμα 1.200 ατόμων την περίοδο 9 έως 13 Μαρτίου 2020 με θέμα τις καταναλωτικές συνήθειες των καταναλωτών λόγω της εμφάνισης του ιού CoVID-19 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, τα αποτελέσματα δείχνουν για τη ώρα σαφή ανησυχία του καταναλωτικού κοινού, αλλά όχι πανικό. Παράλληλα καταγράφονται ενδιαφέρουσες καταναλωτικές συνήθειες που υιοθετεί το αγοραστικό κοινό. Το 53% του κοινού δηλώνει ότι η εμφάνιση του ιού του προκαλεί άγχος και το 42% φόβο. Αντίθετα ένα 22% δηλώνει ότι η εμφάνιση του ιού του προκαλεί σύνεση. Μόλις ένα 11% δηλώνει ότι του προκαλεί πανικό και 8% θυμό. Ως αδιάφορο καταγράφεται μόλις το 6% των ερωτηθέντων. Στην ίδια έρευνα καταγράφονται αγοραστικές και καταναλωτικές συνήθειες ως αποτέλεσμα της εμφάνισης του ιού COVID-19. Το 66% του κοινού δηλώνει ότι έχει προμηθευτεί προϊόντα απολύμανσης. Το 54% προσπαθεί να μειώσει τις επισκέψεις του σε καταστήματα για αγορές, αλλά μόλις 6% δηλώνει ότι έχει αυξήσει τις αγορές μέσω του διαδικτύου, κάτι που δείχνει ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι αγοραστές προτιμούν πιο αραιές επισκέψεις παρά ηλεκτρονικές αγορές, παρά την αύξηση που καταγράφεται στα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ. Το 46% ανησυχεί ότι θα εμφανιστούν ελλείψεις σε βασικά είδη, αλλά μόνο το 24% δηλώνει ότι έχει αποθηκεύσει τρόφιμα ή άλλα είδη, κάτι που επιβεβαιώνει το χαμηλό επίπεδο ανησυχίας του κοινού για ελλείψεις. Άλλες αξιοσημείωτες αλλαγές που καταγράφονται αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια η στροφή του κοινού από τα χύμα προϊόντα στα συσκευασμένα σε ποσοστό 38% και ο πιο συστηματικός έλεγχος της προέλευσης των τροφίμων από το 34% των αγοραστών. Όσον αφορά τις αγορές των καταναλωτών σε βασικά είδη, η μεγαλύτερη τάση αύξησης καταγράφεται στα απολυμαντικά είδη όπως είναι αναμενόμενο, με το 59% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις αγορές τους. Ακολουθούν βασικά τρόφιμα με τα ζυμαρικά να δηλώνεται ότι θα αυξηθούν από το 33%, το αλεύρι και η ζάχαρη από το 27% και το ρύζι από το 22%. Περισσότερα απορρυπαντικά καταγράφεται ότι αγοράζουν το 24% των καταναλωτών, ενώ περισσότερο χαρτί υγείας το 23%. Αντίθετα δηλώνεται από τους καταναλωτές ότι αγοράζουν λιγότερα αλκοολούχα ποτά από το 22% και λιγότερα γλυκά από το 18%. Όσον αφορά τα προϊόντα μακράς διάρκειας φαίνεται ότι οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στα κατεψυγμένα είδη (22%) και παρά στις κονσέρβες (12% να δηλώνει αύξηση). Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών σε ποσοστά από 73% έως 86% δηλώνει ότι ούτε έχει αυξήσει, ούτε έχει μειώσει τις αγορές του, κάτι που συνάδει με τα παραπάνω ευρήματα τα οποία για την ώρα δεν στοιχειοθετούν πανικό, αλλά ανησυχία. Όσον αφορά τα σημεία πώλησης, το σουπερμάρκετ φαίνεται ότι τη συγκεκριμένη περίοδο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών. Το 59% θεωρεί ότι είναι το ασφαλέστερο για την υγεία. Το σουπερμάρκετ διαθέτει όπως ήταν αναμενόμενο τα περισσότερα απαραίτητα είδη για αυτή την περίοδο σε ποσοστό 96% ενώ θεωρείται ότι θα διαχειριστεί και καλύτερα τις ενδεχόμενες ελλείψεις σε ποσοστό 91%. 