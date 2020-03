Life

“Special Report” η “μάχη με την επιδημία” και η έρευνα για “το τέλος του κορονοϊού” (εικόνες)

Δείτε τι κατέγραψε η εκπομπή σε ένα από τα λιγοστά εργαστήρια στον κόσμο, όπου γίνεται αγώνας για την δημιουργία εμβολίου. Ακόμη, μια ξεχωριστή συνέντευξη με τον Λοιμωξιολόγο, Σωτήρη Τσιόδρα.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι θα δούμε στην εκπομπή της Τρίτης, 17 Μαρτίου:

Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ

Καθώς τα κρούσματα του νέου κορονοϊού ξεπέρασαν τα 300 στη χώρα ο «στρατηγός» της μάχης που δίνει η Ελλάδα με την πανδημία λοιμοξιωλόγος Σωτήρης Τσιόδρας μιλά στην Κατερίνα Χαραλαμπάκου για το τι πρέπει να περιμένουμε όλοι μας, τους επόμενους μήνες.

Ακόμη, η εκπομπή συναντά την προϊσταμένη νοσοκομείου αναφοράς, που είναι υπεύθυνη για τους ασθενείς στον θάλαμο αρνητικής πίεσης, η οποία μιλά για τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Μαρία Σαράφογλου ταξιδεύει στο Λονδίνο και μπαίνει σε ένα από τα λιγοστά εργαστήρια στον κόσμο όπου επιστήμονες κάνουν πραγματικό αγώνα δρόμου για να κατασκευάσουν το εμβόλιο που θα σταματήσει τον κορονοϊό.

Η εκπομπή καταγράφει, ακόμη, πώς αλλάζει η ζωή σε μία πολυσύχναστη μητρόπολη της Ευρώπης με την επέλαση του κορονοϊού.

«Special Report», την Τρίτη, στις 23:45, στον ΑΝΤ1

