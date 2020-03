Αθλητικά

Κορονοϊός: θετικός και ο Μανγκαλά

"Είμαι σε καραντίνα στο σπίτι και χωρισμένος από την οικογένειά μου" αναφέρει σε μήνυμά του ο Γάλλος διεθνής Ελιακίμ Μανγκαλά.

O Γάλλος διεθνής Ελιακίμ Μανγκαλά, δήλωσε ότι είναι ένας από τους πέντε παίκτες και το προσωπικό της Βαλένθια που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό. Ο 29χρονος Εζεκίελ Γκαράι έγινε ο πρώτος παίκτης της La Liga που προσβλήθηκε από τον νέο κορονοϊό.

«Έμαθα ότι είμαι θετικός στον #coronavirus», ανέφερε ο Μανγκαλά στο Twitter. «Αισθάνομαι καλά και δεν έχω κανένα σύμπτωμα που να συνδέεται με τον ιό. Ωστόσο, είμαι σε καραντίνα στο σπίτι και χωρισμένος από την οικογένειά μου. Έμαθα ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τον ιό χωρίς συμπτώματα, γι 'αυτό συστήνω σε όλους να ακολουθήσουν τα μέτρα περιορισμού και να αποφύγουν όσο το δυνατόν περισσότερο την επαφή με άλλους ανθρώπους, ακόμα κι αν αισθάνεστε καλά» τόνισε.

Η Βαλένθια ταξίδεψε στο Μιλάνο τον περασμένο μήνα για τον αγώνα του Champions League με την Αταλάντα, ο οποίος διεξήχθη μπροστά σε ένα γεμάτο San Siro, προτού τεθούν περιορισμοί σε αθλητικά γεγονότα στην Ιταλία, τη χώρα που στην Ευρώπη, πλήττεται χειρότερα από τον κορονοϊό.