Μήνυμα συνοριοφύλακα από τον Έβρο για τον κορονοϊό: εμείς σας φυλάμε, εσείς φυλαχτείτε (βίντεο)

Συγκινητικό μήνυμα στέλνει ένας συνοριοφύλακας από τον Έβρο σε όλους τους Έλληνες για τη δοκιμασία που περνούν με την πανδημία...

Ένα συγκινητικό μήνυμα στέλνει σε όλους τους Έλληνες ένας αστυνομικός που κάνει την υπηρεσία του στον Έβρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

“Εμείς σας φυλάμε, εσείς φυλαχτείτε. Μείνετε σπίτι”, τονίζει σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ακολουθώντας την προτροπή των Αρχών να μην βγαίνουμε άσκοπα στους δρόμους λόγω κορονοϊού.

Ο ίδιος αναφέρεται επίσης και στο προσευχητάρι που έχει μαζί του αλλά και για την πίστη που εκδηλώνει κάνει άνθρωπος με κάθε τρόπο χωρίς να χρειάζεται να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ανακοινωθεί για τον κορονοϊό.