Οικονομία

Τα μέτρα του Eurogroup για την Ελλάδα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αποφάσεις των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών για την αντιμετώπιση της επιδημίας και του προσφυγικού. Η δήλωση Σταϊκούρα.

Σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας που σύσσωμη πλήττεται από τις συνέπειες του κορονοϊού, έλαβε χθες το Eurogroup, με τους Υπουργούς Οικονομικών να συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως αποφασίστηκε συνολικά 1,5τρισεκατομμύρια ευρώ θα διοχετευτούν στην ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή περίπου το 1% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει πως η παροχή ρευστότητας θα φτάσει το 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε πρώτη φάση, θα «πέσει» στην Ευρωζώνη ρευστό ύψους 150 δισεκατομμυρίων.

Η Ελλάδα εμφανίζεται ικανοποιημένη για τις αποφάσεις και κυρίως για την επίτευξη του βασικού της στόχου, που δεν ήταν άλλος από την μη ισχύ του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5 του ΑΕΠ, για φέτος. Σύμφωνα με τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, η ευρωπαίοι ομόλογοί του αποφάσισαν την εξαίρεση των δαπανών τόσο για την αντιμετώπιση της επιδημίας όσο και του προσφυγικού από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, ενώ προανήγγειλε πακέτο μέτρων, λόγω του ότι για φέτος δεν υπάρχει ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Ανάλογη ευελιξία εξασφάλισαν και τα υπόλοιπα κράτη –μέλη.

Στη δήλωση που έκανε ο επικεφαλής του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τόνισε ότι, «αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλη την ευελιξία που παρέχεται για όλα τα κράτη μέλη».

Όσο αφορά στην Ελλάδα, ο Κλάους Ρέγκλινγκ δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα αναδεικνύοντας την πρόθεση του πρωθυπουργού να επιταχύνει ακόμα περαιτέρω, όπως τον ενημέρωσε κατά την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα.

Το Eurogroup χθες φαίνεται ότι αποφάσισε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει «οτιδήποτε χρειαστεί» για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων που διαμορφώνονται για την υγεία των πολιτών και την οικονομία. «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι για όλα», είπε ο Μάριο Σεντένο ανακοινώνοντας παράλληλα ότι το Eurogroup θα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου το πρώτο πακέτο μέτρων να συμπληρώνεται διαρκώς.

Η δήλωση του Χρήστου Σταϊκούρα

«Σήμερα, το Eurogroup πραγματοποίησε την τακτική συνεδρίασή του, η οποία ήταν, κατά κύριο λόγο, εστιασμένη στην αντιμετώπιση της κρίσης από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Εκφράσαμε ομόφωνα, την αποφασιστικότητά μας να κάνουμε οτιδήποτε χρειαστεί, προκειμένου να ανταποκριθούμε, έγκαιρα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις, τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομία, από την εξάπλωση της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε την υλοποίηση, άμεσα και συντονισμένα, ενός συγκροτημένου σχεδίου παρεμβάσεων, με στόχο τη στήριξη της δημόσιας υγείας, της επιχειρηματικότητας, της ρευστότητας, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.

Οι σημερινές αποφάσεις καλύπτουν απόλυτα τις ελληνικές θέσεις και προτεραιότητες.

1ον. Η μείωση των εσόδων και η ενίσχυση των παροχών για την απασχόληση εξαιτίας της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη, για όλα τα κράτη-μέλη, στους δημοσιονομικούς κανόνες, τους στόχους και τις απαιτήσεις, μειώνοντάς τους.

Συνεπώς, δεν υφίσταται εφέτος ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα.

2ον. Επιπλέον, συμφωνήθηκε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως είναι οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, την ενίσχυση της ρευστότητας σε επιχειρήσεις και κλάδους που πλήττονται, και τη στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων, θα εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Συνεπώς, οι συγκεκριμένες αυτές δαπάνες εξαιρούνται από τη δημοσιονομική επίδοση της Ελλάδας.

3ον. Τα κράτη-μέλη μπορούν θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του τεράστιου προβλήματος, προχωρώντας άμεσα, μεταξύ άλλων, σε δαπάνες για τη στήριξη των συστημάτων υγείας, την ενίσχυση των δομών κοινωνικής προστασίας, τη λήψη δημοσιονομικών – κυρίως φορολογικών – μέτρων για την ενίσχυση επιχειρήσεων σε περιοχές και κλάδους που πλήττονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές και τον τουρισμό, την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, τη λήψη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης, την επέκταση των παροχών ασθενείας και των επιδομάτων ανεργίας.

Επαναλαμβάνω ότι αυτές οι δαπάνες, και για τη χώρα μας, εξαιρούνται του δημοσιονομικού αποτελέσματος.

4ον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνονται συντονισμένες πρωτοβουλίες, συμπληρωματικές προς τα εθνικά μέτρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο, με πόρους που θα διοχετευθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα περιθώρια ευελιξίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εγκριτικές διαδικασίες.

Συμπερασματικά, η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει πλέον τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας προκειμένου να αναλάβει, άμεσα, συντονισμένα και στοχευμένα, πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την θετική 5η αξιολόγηση της οικονομίας, ετέθη από την ελληνική πλευρά, και αναγνωρίστηκε η ανάγκη εξαίρεσης επιπλέον – αυξημένων τελευταία – δαπανών για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της χώρας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινώσει επιπρόσθετα, σημαντικά μέτρα που απορρέουν από τη σημερινή απόφαση του Eurogroup, και τα οποία έχουν τύχει συστηματικής επεξεργασίας κατά την προηγούμενη περίοδο. Θα πράξουμε το καλύτερο δυνατόν! Στο πεδίο της οικονομίας, λειτουργούμε έγκαιρα και μεθοδικά.

Προέχει όμως, πάντα, η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής και η προστασία του αγαθού της δημόσιας υγείας. Και προς αυτή την κατεύθυνση, πράττουμε ό,τι είναι αναγκαίο και δυνατόν.

Με την ευκαιρία αυτή, καλώ και πάλι, όλους τους παράγοντες της οικονομίας και τους πολίτες, να επιδείξουμε ατομική ευθύνη, συλλογική συνείδηση και αλληλεγγύη, ώστε να ξεπεράσουμε την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, με το μικρότερο ατομικό και κοινωνικό κόστος. Αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε!»

Eurogroup με τηλεδιάσκεψη

Οι προκαταρκτικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η συνολική δημοσιονομική στήριξη στην οικονομία θα είναι μεγάλη. Έχουμε ως τώρα αποφασίσει να λάβουμε μέτρα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο για το 2020 για να στηρίξουμε την οικονομία, πέρα από τον αντίκτυπο τον αυτόματων σταθεροποιητών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν πλήρως. Έχουμε ως τώρα, δεσμευτεί να προσφέρουμε κανάλια ρευστότητας τουλάχιστον στο 10% του ΑΕΠ, που θα αποτελούνται από σχήματα δημόσιων εγγυήσεων και αναβολής πληρωμής φόρων. Τα νούμερα αυτά μπορεί να γίνουν πολύ μεγαλύτερα αργότερα.

Τα ακόλουθα μέτρα είναι μέρος της συντονισμένης μας δράσης για να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας.

Όλες οι εθνικές αρχές θα επιτρέψουν στους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν και επιπροσθέτως θα εφαρμόσουν αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 θα καταπολεμηθούν και δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τα οικονομικά και κοινωνικά μας επιτεύγματα. Στο βαθμό που απαιτείται από την εξέλιξη της κατάστασης στην κάθε χώρα, θα εφαρμοστούν προσωρινά μέτρα όπως:

Άμεσες δημοσιονομικές δαπάνες με στόχο τον περιορισμό και την καταπολέμηση της ασθένειας. Θα διατεθούν κατάλληλοι πόροι στους τομείς υγείας και τα συστήματα πολιτικής προστασίας.

Στήριξη ρευστότητας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλες διαταραχές και ελλείψεις ρευστότητας, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις σε τομείς και περιοχές που έχουν δεχθεί μεγάλο πλήγμα, συμπεριλαμβανομένου των μεταφορών και του τουρισμού – αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα, δημόσιες εγγυήσεις για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να δανειστούν, εγγυήσεις για τις εξαγωγές και άρση ποινών για τις καθυστερήσεις σε δημόσιες συμβάσεις.

Στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται για να αποφευχθούν απώλειες στην απασχόληση και στα εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένης και της βραχυπρόθεσμης στήριξης της απασχόλησης, της παράτασης των επιδομάτων ασθένειας και ανεργίας και αναστολή της πληρωμής φόρου εισοδήματος.