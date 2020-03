Κοινωνία

Βαρύς ο πέλεκυς για παραβίαση των μέτρων προστασίας για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους συλληφθέντες για την παραβίαση των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για προστασία από τον κορονοϊό.

Ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο σε δύο από τους συλληφθέντες για παραβίαση των μέτρων για τον κορονοϊό.

Το δικαστήριο καταδίκασε τους δύο παραβάτες της διάταξης 285 του Ποινικού Κώδικα για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, σε ποινή φυλάκισης ενός έτους, ενώ επέβαλε και χρηματική ποινή 300 ευρώ στον καθένα.

Οι δύο υποθέσεις, που εκδικάστηκαν από το Αυτόφωρο χθες, ήταν ανάμεσα στις 31 που υπήρχαν στο πινάκιο, εκ των οποίων οι 29 αφορούσαν παραβάτες των μέτρων για τον κορονοϊό, καταστηματάρχες κ.λπ. Οι υπόλοιποι 27 κατηγορούμενοι για παράβαση του άρθρου 285 ζήτησαν αναβολή και με εντολή του δικαστηρίου αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να δικαστούν, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων. Σημειώνεται, ότι βάση των νέων μέτρων τα Αυτόφωρα πλέον δικάζουν μόνο τις περιπτώσεις με κατηγορούμενους που κρατούνται.

Εν τω μεταξύ, οι προϊστάμενοι των δικαστηρίων ζητούν από δικηγόρους και πολίτες να μην προσέρχονται χωρίς σοβαρό και επείγοντα λόγο στους χώρους των δικαστηρίων. Τονίζουν, δε, ότι βάσει των διατάξεων της νέας ΚΥΑ για τα δικαστήρια καμία προθεσμία δεν χάνεται και καμία αξίωση των πολιτών δεν παραγράφεται. Έτσι, συνιστούν, αντί προσέλευσης, τηλεφωνική επικοινωνία με τα δικαστήρια για όποιον χρειάζεται διευκρινίσεις.