Πολιτική

Χαρδαλιάς: Κλείνουμε τα σύνορα για πολίτες εκτός ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε νέα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού προχωρά η κυβέρνηση





Τα προληπτικά περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο και αφορούν τις μετακινήσεις πολιτών, την λειτουργία καταστημάτων και τα μέτρα που λαμβάνονται στα κέντρα προσφύγων, μεταναστών ανακοίνωσε απόψε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς. Ειδικότερα, από αύριο στις 6 το πρωί δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη χώρα πολίτες που δεν είναι Έλληνες ή από χώρα μέλος της ΕΕ, δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, παρα μόνο για απολύτως αναγκαία συνθήκη, που σχετίζεται αποκλειστικά με επείγουσα εργασία ή οικογένεια. Όσοι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα για διακοπές τους συστήνεται να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό και όσοι βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα μπορούν να φύγουν από τη χώρα και πριν αυτή ολοκληρωθεί. Έλληνες και κοινοτικοί μπορούν να εισέρχονται στη χώρα αλλά τους απευθύνεται ισχυρή σύσταση να παραμείνουν σε οικειοθελή καραντίνα για 14 ημέρες και «όπως έχει τονιστεί η σύσταση αυτή είναι ακόμα πιο ισχυρή για όσους έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο». Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, «πρόκειται για μια σύσταση που κατηγορηματικά τονίζω θα περιφρουρήσουμε και δεν θα επιτρέψουμε την μη εφαρμογή της». Απαγορεύονται επίσης τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής από το εξωτερικό, συμπλήρωσε. Ο κ. Χαρδαλιάς κατέληξε λέγοντας: «Πρέπει να αποφασίσουμε και να συμφωνήσουμε στο εξής: Αν πειθαρχήσουμε ακλουθώντας όλες τις οδηγίες όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά η νόσος δεν θα εξαπλωθεί. Εάν ο καθένας μας δεν αναλάβει την ευθύνη που του αντιστοιχεί η νόσος θα εξαπλωθεί και η εξαπλωσή της σημαίνει κίνδυνο για όλους όσους αγαπάμε. Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό και η απόφαση είναι δική μας, μπορούμε και πρέπει να νικήσουμε». Τι θα ισχύσει για Πρόσφυγες-Μετανάστες Στο πλαίσιο αποφυγής ή περιορισμού διάδοσης του κορονοϊού σε πληθυσμό που διαμένει στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης νήσων, τα οποία λειτουργούν σε κατάσταση υπερπληρότητας, όπως είπε, θα ισχύσουν τα εξής: - Προχωρά ο περιορισμός της κυκλοφορίας τους με την ελεγχόμενη μεταβασή τους στα οικεία αστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατοτότητα μετάβασης ανα μία ώρα σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα μεταξύ 7 το πρωί και 7 το απόγευμα. Η ομάδα θα απαρτίζεται από ένα μόνο μέλος κάθε οικογένειας. Ο συντονισμός και η μέριμνα της κυκλοφορίας τους θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται με την αποκλειστική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ελεγχόμενης και περιορισμένης όμως κίνησης. - Επίσης προχωρούν τα απαραίτητα έργα περίφραξης, όπου έχει ζητηθεί από τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και προχωρά επίσης η δημιουργία ειδικής μονάδας σε κάθε κέντρο, η οποία θα περιλαμβάνει ιατρεία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. Αύριο αναμένεται να εξεταστεί όπως είπε μετά την επίσημη ενημέρωση στους δημοσιογράφους ο κύριος Χαρδαλιάς, το ζήτημα των συναθροίσεων προσφύγων και μεταναστών σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Ποια καταστήματα κλείνουν από αύριο Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε επίσης στα καταστήματα που κλείνουν από αύριο Τετάρτη. Ειδικότερα, αναστέλλουν τη λειτουργία τους οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου που έχουν συναλλαγές με τον κοινό, δηλαδή τα εμπορικά καταστήματα. Ανοιχτά μένουν τα καταστήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη οικιακών αναγκών. Ποια καταστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν

α) Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ειδών για την κάλυψη των οικιακών αναγκών, ιδίως σούπερ μάρκετ, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κάβες

β) Τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών, καθώς και ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων

γ) Τα καταστήματα οπτικών, καθώς και τα καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες

δ) Οι δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away), εφόσον δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου πρώτου της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13.3.2020 (Β' 855)

ε) οι λαϊκές δημοτικές αγορές, κατά το μέρος μόνο που πωλούνται προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων

στ) τα πρατήρια υγρών καυσίμων

ζ) τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, συμπεριλαμβανομένων των συνεργείων που λειτουργούν εντός καθετοποιημένων μονάδων αντιπροσωπειών λιανικής και after sales

η) τα καταστήματα εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων

θ) τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ ή καταστήματα πώλησης ψιλικών

ι) τα καθαριστήρια

ια) τα καταστήματα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και λοιπών υπηρεσιών κούριερ

ιβ) τα καταστήματα πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων

ιγ) τα καταστήματα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων

ιδ) τα καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

ιε) τα καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων ή υλικών

ιστ) τα γραφεία τελετών (κηδειών)

ιζ) τα εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων όλης της χώρας, τηρουμένων των περιορισμών για το μη συγχρωτισμό εντός των καταστημάτων

Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει τα εμπορικά καταστήματα κατά το μέρος που εκτελούν ηλεκτρονικές παραγγελίες που παραδίδονται στη διεύθυνση του πελάτη.