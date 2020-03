Υγεία - Περιβάλλον

Μέσα στο θεραπευτήριο Attica που επιτάχθηκε στη “μάχη” ενάντια στον κορονοϊό (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φωτορεπορτάζ και βίντεο από το νεόδμητο ιδιωτικό θεραπευτήριο που… ρίχνεται στη μάχη για την περίθαλψη ασθενών με COVID-19.