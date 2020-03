Οικονομία

Κορκίδης στον ΑΝΤ1: υπάρχει επάρκεια αγαθών για τουλάχιστον τρεις μήνες (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ ζήτησε πακέτο μέτρων στήριξης για περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές αγορές.

Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" εκτός από τους εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας που δίνουν μεγάλη μάχη ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης θέλησε να πει μέσω ΑΝΤ1 και στους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στο πακέτο μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που θα ανακοινωθεί να μην συμπεριληφθούν μόνο οι εργαζόμενοι των καταστημάτων που έχουν κλείσει αλλά και αυτοί συνεχίζουν να δουλεύουν με κίνδυνο της υγείας τους. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ανταμοιφθούν, τόνισε ο κ. Κορκίδης.

Σημείωσε πάντως ότι αναστέλλονται όλες οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που κελίνουν, τονίζοντας ότι η μόνη υποχρέωση των εργοδοτών αυτών είναι να πληρώσουν τους εργαζόμενους τους .

"Από αυτή την κρίση θα βγούμε όλοι μαζί. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη, και εργοδότες και εργαζόμενοι ", σημείωσε ο κ. Κορκίδης, ενώ ξεκαθάρισε ότι υπάρχει επάρκεια αγαθών για τουλάχιστον τρεις μήνες.