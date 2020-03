Κοινωνία

Κορονοϊός: Έκλεισαν τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου “Γ. Γεννηματάς”

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού στα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Έκλεισαν τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» στην Αθήνα, καθώς εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού σε υπαλλήλους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θετικοί στον ιό βρέθηκαν ο διοικητής του νοσοκομείου και μία διοικητική υπάλληλος, και οι δύο βρίσκονται σε καραντίνα.



Εν τω μεταξύ, ακόμη τέσσερα άτομα από τις διοικητικές υπηρεσίες έχουν εκδηλώσει συμπτώματα της νόσου Covid-19, έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο και αναμένονται τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις.

Πάντως, διευκρινίζεται ότι η λειτουργία του νοσοκομείου συνεχίζεται κανονικά.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σημειώντας πως στο Νοσοκομείο Αγία Όλγα τρεις εργαζόμενοι βρέθηκαν θετικοί το κορονοϊό , πρόκειται για έναν διοικητικό υπάλληλο, μια γιατρό μονάδος και μια νοσηλεύτρια, και σημειώνει ότι πάνω από 10 θα βγουν σε καραντίνα, ενώ τώρα νοσούν 48 συνάδελφοι και 300 είναι σε καραντίνα. Χαρακτηριστικό, επίσης όπως λέει είναι ότι έκλεισε η διοίκηση του "Γ Γεννηματάς" λογω κρουσμάτων. "Αποδεκατιζόμαστε. Μέτρα προστασίας τώρα", τονίζει ο κ. Γιαννακός.