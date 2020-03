Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ: Ξεκίνησε η πρώτη δοκιμή του εμβολίου

Ελπιδοφόρα ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας...



Αισιόδοξα μηνύματα στέλνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σχετικά με την παραγωγή εμβολίου για τον κορονοϊο που έχει πλήξει όλο τον πλανήτη.

Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου κατά του κορονοϊού ξεκίνησε, μόλις 60 ημέρες αφότου έγινε γνωστή η γενετική ακολουθία του κορονοϊού, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Αυτό είναι ένα απίστευτο επίτευγμα», σημειώνει ο ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ επιδοκιμάζει, στην ίδια ανακοίνωση, την επιστημονική κοινότητα από όλο τον κόσμο που συνεργάζεται προς αξιολόγηση μιας πειραματικής θεραπείας κατά του ιού.

«Πολλές μικρές δοκιμές με διαφορετικές μεθόδους μπορεί να μην μας δώσουν τις σαφείς και ισχυρές ενδείξεις που χρειαζόμαστε σχετικά με τις θεραπευτικές αγωγές που συμβάλλουν στη διάσωση ζωών», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους.

Αποκάλυψε ακόμη πως ο ΠΟΥ ξεκίνησε μια μεγάλη διεθνή μελέτη που ονομάζεται «δοκιμή αλληλεγγύης» προκειμένου να καθοριστεί ποιες θεραπείες είναι οι πιο αποτελεσματικές.