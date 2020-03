Αθλητικά

Κορονοϊός: Ανατροπή για τον Ζόρζε Ζεσούς

Δεύτερη φορά υπεβλήθη σε διαγνωστικό τεστ για τον κορονοϊό ο προπονητής της Φλαμένγκο.

H Φλαμένγκο ανακοίνωσε ότι είναι αρνητικό το δεύτερο τεστ για κορονοϊό που υποβλήθηκε ο προπονητής της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς. «Η νέα εξέταση που έγινε στον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς είναι αρνητική για τον COVID-19», δήλωσε η λέσχη του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Ζεσούς δημοσίευσε ένα μήνυμα Instagram την Τρίτη, δηλώνοντας ότι είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό. Ο σύλλογος είχε αναφέρει τότε ότι απαιτήθηκε μια δεύτερη δοκιμασία.

Ο Πορτογάλος προπονητής το περασμένο Σαββατοκύριακο επέκρινε την ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Ρίο για την διεξαγωγή των αγώνων, λέγοντας ότι οι ποδοσφαιριστές και το προσωπικό δεν είναι «υπεράνθρωποι» και αξίζουν περισσότερη προσοχή.

Το πρωτάθλημα του Ρίο αναβλήθηκε την Τρίτη για 15 ημέρες