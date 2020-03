Οικονομία

Κορονοϊός: νέο πακέτο με μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πως και πότε θα δοθεί το Δώρο Πάσχα. Ποιοι δικαούνται το βοήθημα των 800 ευρώ.

Σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι υπουργοί Χρ. Σταϊκούρας, Αδ. Γεωργιάδης και Ι. Βρούτσης εξειδικεύουν την ώρα αυτή την τρίτη δέσμη μέτρων από την κυβέρνηση.

Εισαγωγικά ο υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι τράπεζες και διαχειριστές δανείων αποφάσισαν να στηρίξουν και τα φυσικά πρόσωπα με διευκόλυνση δόσεων των ενήμερων δανείων. Όσοι θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ, δικαιούνται αναστολή δόσεων επί τρίμηνο.

Επίσης 1,4 εκατ. εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες κ.α. θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ, το οποίο, επιπλέον, θα είναι ακατάσχετο. Το συνολικό κόστος της κυβερνητικής παρέμβασης για τους 1,4 εκατ. συμπολίτες ανέρχεται στα δυο δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών.

Όσον αφορά το δώρο Πάσχα αυτό θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους από όλες τις επιχειρήσεις, σημείωσε με έμφαση ο Χρ. Σταϊκούρας, με τη διευκρίνιση ότι δίδεται η δυνατότητα να καταβληθεί μεταγενέστερα χωρίς κυρώσεις.

Επίσης ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε την καταβολή έκτακτου επιδόματος σε 108.000 εργαζόμενους στα νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ και Πολιτική Προστασία.

Τα πέντε μέτρα του υπουργείου Οικονομικών

«Ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση και το Οικονομικό Επιτελείο της, όπως έχουμε χρέος, βρισκόμαστε επί ποδός, στη μάχη κατά του κορονοϊού και των επιπτώσεών του στη δημόσια υγεία, την κοινωνία και την οικονομία», είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ξεκινώντας την ενημέρωση για την τρίτη δέσμη έκτακτων μέτρων στήριξης της οικονομίας από τις συνέπειες των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι, «προσπαθούμε, μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, αφενός να διευρύνουμε το πεδίο οικονομικής δράσης αίροντας περιορισμούς της τελευταίας 10ετίας, και αφετέρου να στηρίξουμε την κοινωνία και την οικονομία, με αίσθημα δικαίου» και αναφερόμενος στη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την υιοθέτηση ενός νέους προγράμματος αγοράς ομολόγων», σημείωσε πως «είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας, με την ξεχωριστή αναφορά που γίνεται σε αυτήν», αφού πλέον τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου είναι αποδεκτοί – για το νέο πρόγραμμα – τίτλοι.

«Αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 2015, όταν και ξεκίνησε η ποσοτική χαλάρωση, το περίφημο QE, στην οποία η χώρα μας ουδέποτε συμμετείχε», επεσήμανε και εξήγησε ότι, «αυτή η απόφαση της ΕΚΤ δίνει τη δυνατότητα αγοράς περίπου 12 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, έχει ήδη αποκλιμακώσει το κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, και κατ’ επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών, με ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας».

«Είναι και αυτή η απόφαση, μετά την πρόσφατη του Eurogroup, ένα ακόμη δείγμα ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ένα κανονικό κράτος-μέλος, και όχι ως μία εξαίρεση», σχολίασε.

«Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τα νέα δεδομένα, τα οποία ενισχύουν τους βαθμούς ευελιξίας μας για να στηρίξουμε τον κόσμο της εργασίας και της παραγωγής, και σε συνέχεια του χθεσινού διαγγέλματος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνουμε και οι τρεις υπουργοί το τρίτο πακέτο μέτρων της Ελληνικής Κυβέρνησης:

1ον. Οι τράπεζες και οι διαχειριστές δανείων, σε συνέχεια στενής συνεργασίας και σχετικών συσκέψεων με τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισαν να στηρίξουν, εκτός από τις επιχειρήσεις, και τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται από την κρίση, προσφέροντας διευκολύνσεις στην πληρωμή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους.

Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα αναστολής δόσεων για διάστημα τριών μηνών.

Με αυτό τον τρόπο, μαζί με την προηγούμενη δέσμη μέτρων, καλύπτουμε πλέον με αναστολές όλο το ιδιωτικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται, σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.

2ον. Έχοντας διασφαλίσει τον απαραίτητο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό χώρο, με σύνεση και ασφάλεια ερχόμαστε να στηρίξουμε, άμεσα, 1.400.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, επεκτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ.

Ενίσχυση η οποία είναι ακατάσχετη.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες που πλήττονται.

Για όλο αυτό το εργατικό δυναμικό της χώρας, που θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, παίρνουμε μέτρα κάλυψης όλης της ασφαλιστικής δαπάνης, κρατώντας ανεπηρέαστα τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των δικαιούχων.

Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης, για 1,4 εκατ. συμπατριώτες μας, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, ξεπερνά πλέον, για τον Απρίλιο, τα 2 δισ. ευρώ.

Σήμερα, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται.

Θέλω να τονίσω ότι η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περίπου 440.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις, με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, και μηνιαίο τζίρο περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ.

3ον. Θα λάβουν 800 ευρώ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση από 1η μέχρι και 17 Μαρτίου.

4ον. Το Δώρο Πάσχα θα καταβληθεί στο σύνολό του.

Θα καταβληθεί από όλες τις επιχειρήσεις, προς όλους τους εργαζόμενους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες και αφού αφουγκραστήκαμε τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργοδότες, η καταβολή του Δώρου Πάσχα να πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, χωρίς κυρώσεις, ώστε να ανακουφίσουμε τις επιχειρήσεις από τις δυσμενείς συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού στη ρευστότητά τους, και το σημαντικότερο, να επιτύχουμε τη δίκαιη διασπορά του Δώρου Πάσχα στο σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο σε κάποιες λίγες επιχειρήσεις και κλάδους που σήμερα δεν βρίσκονται σε αναγκαστικά περιοριστικά μέτρα λειτουργίας τους.

Επιπλέον, 108.000 εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι εργαζόμενοι στο ΕΟΔΥ, καθώς και όσοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα λάβουν Δώρο Πάσχα!

Δώρο το οποίο έχει καταργηθεί στο Δημόσιο.

5ον. Θα κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, με την αύξηση του τακτικού αποθεματικού του Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δισ. ευρώ.

Χωρίς να χρειαστεί, ταμειακά, οποιαδήποτε παρέμβαση στο «μαξιλάρι ασφαλείας».

Όπως ανέφερε χθες και ο Πρωθυπουργός, το σύνολο των μέτρων, από τον κρατικό προϋπολογισμό και ευρωπαϊκούς πόρους, διαμορφώνεται πλέον, μέχρι σήμερα, στα 10 δισ. ευρώ».

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι, «η νέα πραγματικότητα και η δυναμική της εξέλιξης των συνθηκών, οδηγεί την Κυβέρνηση να παίρνει μέτρα άμεσης εφαρμογής και ουσιαστικής ανακούφισης, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης. Στόχος μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν συμπατριώτη μας πίσω. Οι προσαρμογές μας χαρακτηρίζονται από άμεσες και δραστικές λύσεις. Από παρεμβάσεις γρήγορες και αποτελεσματικές.

Αντιδρούμε με κοινωνικά αντανακλαστικά, με απόλυτη αίσθηση της κρισιμότητας της κατάστασης, μην ξεχνώντας όμως ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει, μέσα και σε αυτήν την έκτακτη, δύσκολη κατάσταση, να διαφυλάξουμε τους κόπους του ελληνικού λαού και τις προσπάθειές του για ανάκαμψη της οικονομίας.

Επιδιώκουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και δίκαιοι.

Από τη θέση που βρίσκομαι, καλώ τους οικονομικά ισχυρούς να λειτουργήσουν εμπράκτως αλληλέγγυα προς τους οικονομικά αδύναμους, κυρίως αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να βγει και θα βγει όρθια και με συνοχή από αυτή τη μεγάλη δοκιμασία!», κατέληξε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Τι θα γίνει με τις μεταχρονολογημένες επιταγές

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε:

"Μία μόνο προσθήκη που αφορά το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Αυτό εξαρτάται από την κουλτούρα πληρωμής κάθε κλάδου. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα σε όλους τους κλάδους. Θα εξεταστεί, λοιπόν, και θα λάβουμε αποφάσεις τις επόμενες μέρες. Θα θέλαμε με τους κλάδους που ιδιαίτερα έχουν αυτό το πρόβλημα να ανοίξουμε έναν γρήγορο διάλογο, για να μπορέσουμε να έχουμε και τις απόψεις των κοινωνικών και οικονομικών φορέων για αυτό το θέμα.

Και μία παράκληση προς όλες τις επιχειρήσεις: είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία το Κράτος, το οποίο κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια, να διατηρήσει τα έσοδά του. Όσοι δεν έχουν πραγματική ανάγκη χρήσης αυτών των μέτρων, θα θέλαμε να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και αυτοσυγκράτηση και να μην τα χρησιμοποιήσουν."