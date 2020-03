Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ στους νέους: δεν είστε αόρατοι, ο κορονοϊός μπορεί να σας σκοτώσει

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απευθύνει έκκληση στους νέους να περιορίσουν την κοινωνική ζωή τους για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε τους νέους σήμερα ότι δεν είναι «αόρατοι» μπροστά στην πανδημία του νέου κορονοϊού, απευθύνοντας έκκληση προς αυτούς να περιορίσουν την κοινωνική ζωή τους για να προστατεύσουν τους πιο ευάλωτους.

«Σήμερα έχω ένα μήνυμα για τους νέους: δεν είστε αόρατοι. Αυτός ο ιός μπορεί να σας οδηγήσει στο νοσοκομείο για εβδομάδες κι ακόμα και να σας σκοτώσει. Ακόμα κι αν δεν αρρωστήσετε, οι επιλογές που κάνετε στις μετακινήσεις σας μπορεί να αποτελέσουν ζήτημα ζωής και θανάτου για κάποιον άλλο» είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε μια διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από τη Γενεύη.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ, το παράδειγμα της Ουχάν, της εστίας της επιδημίας του κορονοϊού στην Κίνα όπου δεν έχει καταγραφεί από χθες κανένα εγχώριο κρούσμα, είναι μια «ελπίδα» για τον κόσμο.

«Χθες, η Ουχάν δεν κατέγραψε κανένα νέο κρούσμα για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της επιδημίας» είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. «Η Ουχάν δίνει μια ελπίδα στον υπόλοιπο κόσμο, δείχνοντας πως ακόμη και η σοβαρότερη κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη».

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Κίνα δεν ανακοίνωσε σήμερα κανένα νέο κρούσμα, που να προέρχεται από την ίδια τη χώρα, αν και ο αριθμός των "εισαγόμενων" κρουσμάτων έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ, στα 39.