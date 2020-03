Κόσμος

Οι Κινέζοι επιστήμονες λένε ότι αντιμετώπισαν τον κορονοϊό με βότανα! (βίντεο)

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, για την παρασκευή φαρμάκου και εμβολίου, ώστε να ελεγχθεί η εξάπλωση του κορονοϊού.