Κοινωνία

Κτήμα Τατοΐου: κλειστές οι είσοδοι από το Σάββατο

Τι αποφασίστηκε από την ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής του συνωστισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και στο πλαίσιο των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού, από το Σάββατο το πρωί οι είσοδοι του Κτήματος Τατοΐου θα αστυνομεύονται.

Οι οδοί για την Πάρνηθα θα είναι ανοιχτές, όχι όμως για τον ιστορικό πυρήνα του Κτήματος.

Παράλληλα, στο κλείσιμο των πάρκων και αλσών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δηλαδή του Πεδίου του Άρεως, του Άλσους Φινόπουλου και του Αττικού Άλσους, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να περιορίσει τη συνάθροιση κοινού ως πρόσθετο μέτρο προφύλαξης κατά της μετάδοσης του ιού, με εντολή του περιφερειάρχη Γιώργου.

Παράλληλα ζητήθηκε από την ΕΛΑΣ, κατόπιν συνεννοήσεως με τους αρμόδιους δημάρχους όπως προβεί στο κλείσιμο των εισόδων πρόσβασης στον Υμηττό. Σε κάθε περίπτωση, έχει ζητηθεί από τον περιφερειάρχη να εξασφαλιστεί η ομαλή, μετάβαση υπαλλήλων και εργαζομένων στους συγκεκριμένους χώρους.