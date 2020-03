Πολιτική

Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: κανονικά η έναρξη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Η ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων, οι τρόποι αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών και η επιτυχία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

«Περισσότερα από 16.000 παιδιά έχουν ήδη εγγραφεί στα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», επεσήμανε η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε η κ. Ζαχαράκη, «με την υπάρχουσα υπουργική απόφαση τα σχολεία θα ανοίξουν αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, ήτοι στις 28 Απριλίου», συμπληρώνοντας ότι «με τις 20 ημέρες μαθημάτων που μέχρι τότε θα έχουν χαθεί, δεν υπάρχει περίπτωση απώλειας του διδακτικού έτους, καθώς υπάρχουν μέτρα αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών», όπως η επιμήκυνση της σχολικής χρονιάς και η μείωση της ύλης.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος μετάθεσης της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων.