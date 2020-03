Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: αισθάνομαι οργή για τους εκδρομείς – έτσι εξαπλώθηκε ο κορονοϊός στην Ιταλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι ζήτησε ο Υπ. Ανάπτυξης από τους πολίτες και τι είπε για τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

«Ζητήσαμε από όλους να μείνουν σπίτι με τις πιτζάμες τους για να συμβάλλουν στην μεγάλη εθνική προσπάθεια αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού. Τόσο σπουδαίο είναι αυτό που ζητήσαμε;», είπε στον ΑΝΤ1, εμφανώς εκνευρισμένος ο Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε εξοργισμένος για όλους όσοι εγκατέλειψαν το Λεκανοπέδιο για το Σαββατοκύριακο, κατηγορώντας τους για ανευθυνότητα και αναφέροντας ότι «έτσι εξαπλώθηκε ο κορονοϊός στην Ιταλία. Από ανθρώπους που έφυγαν από τις πόλεις και πήγαν στα χωριά».

Ο Υπ. Ανάπτυξης κάλεσε όλους αυτούς τους πολίτες να παραμείνουν περιορισμένοι σε σπίτια, στους τόπους όπου πήγαν, προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του ιού από τυχόν ασθενείς που μετέβησαν σε άλλες περιοχές.

Παράλληλα, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων, είπε ότι ουδείς ξέρει ακόμη το μέγεθος και τις επιπτώσεις της κρίσης, ενώ επεσήμανε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.