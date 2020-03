Κόσμος

Κορονοϊός: 546 νεκροί μόνο στη Λομβαρδία σε 24 ώρες!

Σοκάρει η εικόνα από την βόρεια περιφέρεια της Ιταλίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τότε που άρχισε η πανδημία.

Ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία του κορονοϊού στη βόρεια περιφέρεια της Λομβαρδίας, την πλέον πληγείσα περιοχή από τον Covid-19 στην Ιταλία, αυξήθηκε κατά 546 σε μια ημέρα, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 3.095, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τότε που άρχισε η επιδημία.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρόνοιας της Λομβαρδίας Τζούλιο Γκαλέρα είπε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων στην περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται το Μιλάνο, η οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, αυξήθηκε κατά 3.251 στα 25.515.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στην Ιταλία έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό 793 άνθρωποι.