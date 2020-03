Πολιτική

Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: να μην μπει ο Στρατός στο κάδρο για την επιτήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Τι λέει για τους νεοσύλλεκτους και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την αναστολή χορήγησης αδειών και την φύλαξη των συνόρων.

«Τα αυστηρά μέτρα έχουν ληφθεί για το καλό όλων μας, είναι μια άσκηση ατομικής ευθύνης. Πρώτα θα δώσουμε την μάχη για να νικήσουμε αυτό το κακό και μετά θα κάνουμε τον όποιο λογαριασμό», τόνισε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

«Από την πρώτη στιγμή, το ΥΕΘΑ πήρε τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης των στελεχών και των στρατεύσιμων. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν», σημείωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, προσθέτοντας ότι «τελευταίο μέτρο είναι η αναστολή στην άδεια ορκωμοσίας των νεοσύλλεκτων, για να μην κινδυνεύσουμε να μεταφερθεί ο ιός κατά την επιστροφή τους. Η άδεια αυτή θα μεταφερθεί στο τέλος της θητείας τους, με απαλλαγή για ίδιο αριθμό ημερών».

Ο ΥΕΘΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολής του αριθμού των νεοσύλλεκτων σε επόμενες κλήσεις για κατάταξη, αναλόγως της εξέλιξης της επιδημίας.

«Μελετάμε όλα τα πιθανά μέτρα, ακόμη και την κατάργηση της χορήγησης των εορταστικών ημερών του Πάσχα. Πρέπει να σταθμίσουμε κάποια πράγματα, με αίσθηση ευθύνης και κύριο στόχο να προστατευθούν οι Ένοπλες Δυνάμεις», υπογράμμισε ο Υπ. Εθνικής Άμυνας.

«Αρμόδια για την τήρηση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας είναι η Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας. Ωστόσο, ώρα με την ώρα εξετάζεται η απόδοση του μέτρου και όλα είναι πιθανά», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, αναφορικά με την επιτήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας με εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι «εμείς πρέπει να φυλάσσουμε τα σύνορα».