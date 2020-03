Πολιτική

Δένδιας: ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Το Μεταναστευτικό και οι τουρκικές προκλήσεις στην ατζέντα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε δήλωση του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, αναφέρει ότι, «Στη σημερινή άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συζητήθηκαν σημαντικά θέματα, υπό το φως των πρόσφατων σοβαρών εξελίξεων, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Εξετάσθηκε αναλυτικά η κατάσταση στην Ευρώπη, όσον αφορά την πανδημία λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στη γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο και την Ευρώπη, αλλά και ο συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράσθηκε η κοινή βούληση όλων μας όπως συνεχιστούν οι προσπάθειες για να επιστρέψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες που το επιθυμούν στις χώρες τους, ενώ επιβεβαιώθηκε η πλήρης επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, προκειμένου η Ευρώπη να ξεπεράσει την πρόκληση που αντιμετωπίζει και να βγει από αυτήν ακόμη πιο ισχυρή, ακόμη πιο ενωμένη».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια ο κ. Δένδιας, «Συζητήθηκε, ακόμη, η συνεχιζόμενη εργαλειοποίηση μεταναστών και προσφύγων από την Τουρκία προκειμένου να εκβιάσει την Ευρώπη, ώστε να αποκομίσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Επαναλάβαμε ότι ανάλογες απειλές, που συνοδεύονται μάλιστα από διασπορά ψευδών ειδήσεων, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από κανέναν και επαναλάβαμε την ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του Μαρτίου 2016, προτού συζητηθεί οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική βοήθεια.

Επίσης, ενημερωθήκαμε σχετικά με τις εξελίξεις στη Συρία και την ανάγκη όπως αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές πτυχές της κρίσης, προκειμένου να αποφευχθούν νέες τραγωδίες και, μαζί με αυτές, νέες προσφυγικές ροές.

Τέλος, συζητήθηκε η πορεία σύστασης και ανάπτυξης της νέας επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, που θα ονομαστεί “Ειρήνη” (Irini). Από πλευράς μου, τόνισα την ανάγκη η νέα επιχείρηση να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, καθώς και την ετοιμότητά μας να συνεισφέρουμε τόσο με πλωτά, όσο και με εναέρια μέσα».