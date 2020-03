Οικονομία

Αποφάσεις για το ωράριο στα σούπερ μάρκετ

Τι θα γινει με την λειτουργία τους τις Κυριακές. Τι αλλάζει για την αγορά αντισηπτικών.

Σχετικά με το ωράρι των σούπερ μάρκετ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε τηλεοππτική συνέντευξη του, ότι μετά το υπουργικό συμβούλιο, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και θα αναλυθούν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η απόφαση για το διευρυμένο ωράριο ισχύει μέχρι σήμερα, οπότε θα εκδοθεί νέα απόφαση που θα ισχύει από 26 Μαρτίου καθώς η 25η Μαρτίου είναι αργία.

"Είχαμε πει ότι αυξήθηκε το καθημερινό ωράριο για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και θα επανεξεταστεί η κατάσταση αναλόγως της ομαλοποίησης της αγοράς. Αυτή την Κυριακή υπήρχε στα σούπερ μάρκετ η μισή κίνηση από μια καθημερινή. Υπάρχουν δύο θέσεις, μία εκφράζεται από τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και τους εργαζόμενους, που λένε ότι το διευρυμένο ωράριο είναι εξοντωτικό και μία από τους καταναλωτές, που θέλουν περισσότερες ώρες λειτουργίας. Θα εξετάσουμε τα στοιχεία και θα αποφασίσουμε. Το πρόβλημα για εμάς είναι να μην υπάρχει συνωστισμός" σημείωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι, όπως έχει ενημερωθεί, έχουν γίνει προσλήψεις εργαζομένων από σούπερ μάρκετ.

Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε μείωση του πλαφόν για προμήθεια αντισηπτικών ανά πελάτη.