Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης πίεσε για το κορονο-ομόλογο

Μαραθώνια τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών της ΕΕ για τον κορονοϊό. Η τοποθέτηση του 'Ελληνα Πρωθυπουργού

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης η μακράς διάρκειας τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ για τον κορονοϊό, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του, επέμεινε στο περιεχόμενο της επιστολής για την έκδοση κορονό-ομολόγου που υπέγραψαν οι 9 ηγέτες, τονίζοντας ότι οι 9 χώρες που υποστηρίζουν την πρόταση εκπροσωπούν το 57% του Α.Ε.Π. της Ευρωζώνης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε με έμφαση την ανάγκη λήψης γενναίων πρωτοβουλιών από την Ευρώπη επισημαίνοντας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώθηκε πακέτο στήριξης της οικονομίας ύψους 2 τρισ. δολαρίων και έχουν χαθεί ήδη 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την αναντιστοιχία ανάμεσα στους όρους που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή αυτής της κρίσης (επική, πρωτοφανής άνευ προηγουμένου κλπ) και στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και ζήτησε να διερευνηθούν όλοι οι εναλλακτικοί τρόποι μίας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης.

Τέλος, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στάσης της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, και ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στα σύνορα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να προστατεύει τα σύνορά της που είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε δε με έμφαση ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση με την Τουρκία είναι ο τερματισμός των προκλήσεων.