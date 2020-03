Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΠΥΥ: Ξεκινά η διάθεση ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού για την διαδικασία παραλάβής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους.

Ξεκινά η υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΦΣ για την διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ογκολογικά και σκλήρυνσης κατά πλάκας) από τα ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη νομοθεσία, ο ΕΟΠΥΥ θέτει σε εφαρμογή την διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Απο τον ΕΟΠΥΥ παρακαλούνται οι Ιδιώτες Φαρμακοποιοί που συμμετέχουν στην παραπάνω δράση να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://fyk.eopyy.gov.gr/login.

Πατώντας στο «Πρώτη είσοδος Φαρμακείου» και επικυρώνοντας τα στοιχεία τους, το Φαρμακείο είναι πλέον διαθέσιμο προς τους ασφαλισμένους για παράδοση ΦΥΚ.