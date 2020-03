Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε εξέλιξη η μεταφορά μεγάλης προμήθειας υγειονομικού υλικού

Το σύνολο του υγειονομικού υλικού που έφτασε σήμερα με πτήση από την Κίνα, αλλά και ότι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες προέρχεται από δωρεές.

Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος της Aegean το οποίο μετέφερε από την Κίνα μεγάλη ποσότητα υγειονομικού υλικού, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση και Ελλήνων Εφοπλιστών.

Πιο συγκεκριμένα από την εν λόγω πτήση έφθασαν στη χώρα μας 1,7 εκατομμύρια μάσκες ενώ με σειρά πτήσεων που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην εβδομάδα, έχει προγραμματιστεί να φτάσουν στη χώρα μας πάνω από 13 εκατομμύρια απλές χειρουργικές μάσκες και μέτρα ατομικής προστασίας όπως εξειδικευμένες μάσκες, στολές και ασπίδες προσώπου.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ως τώρα μεταφορά υγειονομικού υλικού από την Ελλάδα που προέρχεται από δωρεές.

Η μεταφορά του υλικού από την Κίνα στην Αθήνα γίνεται με πτήσεις ειδικά διαμορφωμένων αεροσκαφών της Aegean αλλά και πτήσεις Cargo.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τουλάχιστον άλλες τρεις πτήσεις που έχουν μισθωθεί από τους δωρητές και μεταφέρουν υγειονομικό υλικό.

Το κόστος της προμήθειας αλλά και της μεταφοράς του υλικού στην Ελλάδα καλύπτεται κυρίως από δωρεές ιδρυμάτων και εταιρειών.

Η μεταφορά του υλικού γίνεται από την πόλη Τιεντσίν της Κίνας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί η δωρεά 11 τόνων υγειονομικού υλικού από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η προμήθεια 5 τόνων χλωροκίνης από την Ινδία και η πτήση της Air China η οποία μετέφερε προ ημερών στην Ελλάδα από την Κίνα ως δωρεά 1.200.000 μάσκες και υγειονομικό υλικό.