“Κορονοϊός. Η επόμενη μέρα”: έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Ο Νίκος Χατζηνικολάου συζητά με οικονομολόγους, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εργαζόμενους την νέα πραγματικότητα και τις προοπτικές της οικονομίας μετά το τέλος της κρίσης.





Κορονοϊός. Η επόμενη μέρα για την παγκόσμια και την ελληνική οικονομία. Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απόψε στις 24:00, στον ΑΝΤ1.

Οικονομολόγοι, εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και επιχειρηματίες, έμποροι και εργαζόμενοι, μιλούν για τις συνθήκες της κρίσης και τις προκλήσεις μετά την κρίση.

