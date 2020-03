Κόσμος

Κορονοϊός: Ο Ερντογάν δωρίζει τον μισθό του και ανακοίνωσε εκστρατεία αλληλεγγύης

Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε πάντως ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει την παραγωγή και να «συνεχίσει να δουλεύει» εν μέσω της πανδημίας για να στηρίξει τις εξαγωγές.

Η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει την παραγωγή και να «συνεχίσει να δουλεύει» εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού για να στηρίξει τις εξαγωγές και να διατηρήσει τον εφοδιασμό βασικών αγαθών, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην χώρα ξεπέρασε τα 10.000.

Η Άγκυρα έχει λάβει αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό κοινωνικών επαφών για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει στην επιβολή κατ’οίκον περιορισμού σε όλη τη χώρα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 10.827, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα, ενώ 168 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την ασθένεια.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει να παράγει και επανέλαβε την έκκληση προς τους πολίτες να μπαίνουν αυτοβούλως σε καραντίνα.

«Το πλέον σημαντικό ευαίσθητο σημείο τώρα είναι να συνεχίσουμε την παραγωγή για να διατηρήσουμε τον εφοδιασμό βασικών αγαθών και να στηρίξουμε τις εξαγωγές», ανέφερε.

«Η Τουρκία είναι μια χώρα που χρειάζεται να συνεχίσει την παραγωγή και να συνεχίσει να λειτουργεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και καταστάσεις».

Παράλληλα ξεκίνησε μια εκστρατεία συλλογής δωρεών από πολίτες για όσους έχουν ανάγκη, λέγοντας ότι ο ίδιος δωρίζει τον δικό του μισθό επτά μηνών για τον σκοπό και ότι η εκστρατεία έχει ήδη αντλήσει 11 εκατομμύρια δολάρια.

Η Τουρκία έχει θέσει 41 κατοικημένες περιοχές σε καραντίνα για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, δήλωσε ο πρόεδρος.

Η Άγκυρα έχει αναστείλει όλες τις διεθνείς πτήσεις, έχει περιορίσει τα ταξίδια στο εσωτερικό της χώρας, σχολεία, μπαρ και καφετέριες είναι κλειστά, έχουν απαγορευτεί μαζικές προσευχές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ζητήσει την επιβολή του μέτρου κατ’οίκον περιορισμού.