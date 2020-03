Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οδηγίες Τσιόδρα για τη χρήση της μάσκας

Ποιοι πρέπει να φορούν την προστατευτική μάσκα. Τι συνιστά ο ΠΟΥ..

Η χρήση μάσκας συστήνεται για τους επαγγελματίες ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Λοιμωξιολογίας , Σωτήρης Τσιόδρας κατά την ενημέρωση για τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σχετικά με τη χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό ο καθηγητής επανέλαβε πως στις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΠΟΥ συστήνεται να ΜΗΝ φορούν μάσκες οι πολίτες, εκτός και αν είναι άρρωστοι, στην περίπτωση, κατά την οποία, δεν θα έπρεπε να κυκλοφορούν.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι κλινικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι μαζική χρήση μάσκας μειώνει την εξάπλωση. Συστήνεται ομως για τους επαγγελματίες της Υγείας. Και για την κάλυψη του στόματος και της μύτης όσων ασθενών νοσούν. Η χρήση μάσκας δεν αναιρεί την ανάγκη απόστασης", κατέληξε ο κ. Τσιόδρας.