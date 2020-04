Οικονομία

H Βίκος στηρίζει τις δομές υγείας της χώρας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Με δωρεά και προσφορά προϊόντων, η εταιρεία δείχνει την αλληλεγγύη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

H Βίκος A.E, με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής συνεισφοράς, της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας που διαχρονικά χαρακτηρίζει την εταιρεία, συμβάλλει από τη μεριά της στην προσπάθεια των δομών υγείας της χώρας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προέβη σε δωρεά για την ανακαίνιση της Παιδιατρικής Μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» για έργα υποδομής και ιατρικού εξοπλισμού απαραίτητα για τις ανάγκες του νοσοκομείου ώστε να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου Υγειονομική Φροντίδα.

Παράλληλα, θέλοντας να στηρίξει την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών, νοσηλευτών και ιατρικού προσωπικού, αλλά και όλους τους συνανθρώπους μας που νοσηλεύονται στις ειδικές μονάδες, προσφέρει προϊόντα της εταιρείας, Φυσικό Μεταλλικό Νερό, και Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά, στα νοσοκομεία αναφοράς για τον κορωνοϊό. Η Βίκος Α.Ε. ήρθε σε απευθείας επικοινωνία με τα 13 νοσοκομεία αναφοράς, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ανάγκη για τα εν λόγω προϊόντα και να διασφαλίσει ότι η προσφορά της θα συμβάλει με τρόπο ουσιαστικό στον καθημερινό αγώνα. Η εταιρεία, και για όσο διάστημα χρειαστεί και επιβάλλουν οι συνθήκες, θα συνδράμει σε αυτές και σε όσες επιπλέον ανάγκες ενδεχομένως προκύψουν.

Τέλος, με αίσθημα ευθύνης προς τους εργαζόμενους της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. που αυτό το διάστημα εξακολουθούν και εργάζονται διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, η Διοίκηση συνεχίζει να μεριμνά καθημερινά για την ασφάλειά τους. Εφαρμόζοντας και ενισχύοντας τις εγκαταστάσεις της με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας (θερμικές κάμερες κ.α.), ενημερώνοντας και λαμβάνοντας όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από εξωτερικούς συνεργάτες της για την τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού, η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα την στήριξή της στους ανθρώπους της.

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε., στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει προσπάθειες του τομέα Υγείας μέσα από δράσεις και ενέργειές της, που σκοπό έχουν να ενισχύουν τον ευαίσθητο και καίριο για όλους αυτόν τομέα.