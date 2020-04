Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: να είναι αφορολόγητα τα μειωμένα ενοίκια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανοιχτή επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα...

Να είναι αφορολόγητα τα μειωμένα μισθώματα ζητά η ΠΟΜΙΔΑ από τον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Αναλυτικά η επιστολή της Ομοσπονδίας:

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Θα θυμάστε ασφαλώς ότι πολύ ενωρίς όταν ξέσπασε η υγειονομική κρίση, η ΠΟΜΙΔΑ ήταν η πρώτη που σας έθεσε το ζήτημα του ύψους των επαγγελματικών μισθωμάτων των επιχειρήσεων που θα υποχρεώνονταν σε υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας τους, και ζήτησε να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής του, στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης που επιβάλλει σε όλους η σημερινή κρίσιμη περίσταση.

Στη συνέχεια προχωρήσατε στην έκδοση της ΠΝΠ της 20/3/2020 που θέσπισε την υποχρεωτική μείωση κατά 40% των μισθωμάτων των επαγγελματικών ακινήτων των επιχειρήσεων αυτών αλλά και της κύριας κατοικίας των εργαζομένων τους, και μάλιστα αναδρομικά από 1.3.2020, χωρίς να προβλέψετε καμιά απολύτως ουσιαστική ελάφρυνση για τους εκμισθωτές των ακινήτων αυτών, παρά τα σχετικά συνεχή αιτήματά μας.

Ήδη σήμερα πληθαίνουν καθημερινά προς την κυβέρνηση, προς την οργάνωσή μας και προς τους ιδιοκτήτες-μέλη μας τα αιτήματα για μείωση και των μισθωμάτων των πληττόμενων επαγγελματικών – επιστημονικών κλάδων των οποίων ναι μεν δεν έχει απαγορευτεί η λειτουργία, πλην όμως η δραστηριότητά τους έχει περιοριστεί ουσιωδώς.

Με την παρούσα μας σας δηλώνουμε ότι δεν θα είχαμε αντίρρηση η μείωση των μισθωμάτων κατά 40% να επεκταθεί από 1.4.2020 και στους πληττόμενους επαγγελματικούς – επιστημονικούς κλάδους με την ταυτόχρονη προϋπόθεση ότι όλα τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου αυτής θα παραμείνουν αφορολόγητα από το φόρο εισοδήματος. Επειδή η κλίμακα φορολογίας των περισσοτέρων από τα μισθώματα αυτά είναι 15% και μεσοσταθμικά περί το 20%, αυτό πρακτικά θα σημάνει ότι η απώλεια του 40% θα επιμεριστεί ταμειακά άμεσα μεν στους ιδιώτες εκμισθωτές και μετά από ένα έτος και πλέον κατά 20% στο Δημόσιο. Με τον τρόπο αυτό η μείωση και στην ουσία επιδότηση των μισθωμάτων που νομοθετήσατε, θα επιμεριστεί δίκαια και θα χρηματοδοτηθεί τελικά κατά το ήμισυ από τους βαρύτατα φορολογούμενους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων με τη μείωση των εφετεινών εισοδημάτων τους και κατά το υπόλοιπο από τον προϋπολογισμό με μια απόλυτα διαχειρίσιμη μείωση του φόρου εισοδήματος, και μάλιστα ετεροχρονισμένη κατά ένα έτος.

Επίσης σας ζητούμε στα μέτρα αναστολής πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών έως 31.8.2020 να εντάξετε και τις διαχειρίσεις πολυκατοικιών και μεγάρων, οι οποίες σήμερα βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία εισπράξεως κοινοχρήστων και πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των θυρωρών και του λοιπού προσωπικού τους, με ευνόητες συνέπειες.