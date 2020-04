Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Καραγεωργόπουλος στον ΑΝΤ1: το 25% όσων νοσηλεύονται είναι έως 50 ετών (βίντεο)

«Καμπανάκι» για την νοσηρότητα μεταξύ των νέων ανθρώπων κρούει ο Διευθυντής του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας.​​