Life

H απομόνωση και η Πρωταπριλιά αποτέλεσαν “πηγή έμπνευσης” για χρήστες των social media (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

H πρωτόγνωρη καθημερινότητα λόγω κορονοϊού έδωσε άφθονη «τροφή» σε όσους προσπαθούν με το χιούμορ να διώξουν την ανία και την ανησυχία τους.