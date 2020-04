Life

Σκιαδαρέσης στον ΑΝΤ1: στο Κολοκοτρωνίτσι όλοι “μένουμε σπίτι” (βίντεο)

O δημοφιλής ηθοποιός συζητά με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τους τρόπους που περνά τις ώρες απομόνωσης και για τα «καλά» που έχει μέσα στα τόσα αρνητικά της, η κατάσταση «καραντίνας».